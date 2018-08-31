Украина не может пустить Javelin в бой по своему усмотрению – посол

США предоставили Украине комплексы Javelin на безвозмездной основе, однако вместе с этим на их применение накладывается ряд ограничений, утверждает посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

"Сейчас противотанковые системы "Джавелин" нам дают бесплатно. В рамках внутренних процедур Пентагон-Конгресс их стоимость исчисляется определенной цифрой – 41,7 млн. долларов, но это безвозвратная помощь. Но есть один момент. Когда ты получаешь оружие бесплатно, то на его использование накладываются условия", – сказал дипломат в интервью "Европейской правде".

Не став углубляться в детали, Чалый лишь отметил, что украинские войска не могут использовать Javelin по своему усмотрению. Если бы Украина их у Америки приобрела, то советоваться бы с Пентагоном не надо было бы.

При этом Чалый предполагает, что США не откажут, если Украина решит эти комплексы приобрести, однако для этого есть ряд преград.

"Во-первых, изменить собственное законодательство, разрешив прямые закупки вооружения, без посредников. Во-вторых – иметь такой уровень доверия, чтобы американцы открыли для нас программу foreign direct sales", – объяснил глава украинской дипмиссии, добавив, что Украина на эту готовность "практически вышла".

Как уже сообщалось, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука озвучил аналогичные условия США.

Напомним, что ранее военно-политический эксперт рассказал, какое влияние Javelin окажут на противника и Кремль.

Кроме того, главред журнала Ukrainian Defense Review Антон Михненко озвучил недостаток Javelin.