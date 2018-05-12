"Украина не забыта": Волкер рассказал, когда и зачем приедет на Донбасс

Сегодня, 08:14

Это будет седьмой визит спецпредставителя Госдепартамента США в Украину

Фото: посольство США в Украине
Фото: посольство США в Украине

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер опубликовал информацию о том, когда он собирается посетить Донбасс. Об этом Волкер написал в своем микроблоге Twitter.

По словам Волкера, его визит состоится уже на следующей неделе.

"На следующей неделе я посещу восток Украины, чтобы увидеть ситуацию на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе", – сообщил Волкер, добавив хэштег "Украина не забыта".

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Ранее президент Украины Петр Порошенко во время визита в Германию анонсировал визит Курта Волкера, сообщив, что спецпредставитель Госдепа США прибудет 14 мая.

В свою очередь сам Волкер с уверенностью заявлял, что на Донбассе нет внутреннего конфликта и нет причин для боевых действий, кроме российских войск. 

Кроме того, Курт Волкер потребовал от России и боевиков прекратить угрожать и запугивать наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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Источник:

"Сегодня"

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