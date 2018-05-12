"Украина не забыта": Волкер рассказал, когда и зачем приедет на Донбасс

Это будет седьмой визит спецпредставителя Госдепартамента США в Украину

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер опубликовал информацию о том, когда он собирается посетить Донбасс. Об этом Волкер написал в своем микроблоге Twitter.

По словам Волкера, его визит состоится уже на следующей неделе.

"На следующей неделе я посещу восток Украины, чтобы увидеть ситуацию на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе", – сообщил Волкер, добавив хэштег "Украина не забыта".

Ранее президент Украины Петр Порошенко во время визита в Германию анонсировал визит Курта Волкера, сообщив, что спецпредставитель Госдепа США прибудет 14 мая.

В свою очередь сам Волкер с уверенностью заявлял, что на Донбассе нет внутреннего конфликта и нет причин для боевых действий, кроме российских войск.

Кроме того, Курт Волкер потребовал от России и боевиков прекратить угрожать и запугивать наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.