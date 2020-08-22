Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зоны, в которые были внесены более 180 государств, входящих во Всемирную организацию здравоохранения.

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Как сообщили на официальном сайте Минздрава, при составлении списка учитывалось число активных больных COVID-19 на 100 тысяч населения.

Так, в "зеленый" список вошли 128 стран, в том числе Нидерланды, Франция, Швейцария, Великобритания, Италия, Грузия, Египет и Россия.

В "красном" списке находятся 65 стран, в том числе США, Израиль, Испания, Румыния, Индия и Армения.

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Напомним, в июле Кабинет министров смягчил критерии для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны. В частности, показатель активных больных увеличили с 40 до 55 человек на 100 000 населения.

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Словения находится в "зеленом списке" стран для Украины, что дает возможность приезжающим из этой страны не проходить двухнедельную самоизоляцию или сдавать тест на коронавирус.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Украине превысило 100 тысяч случаев.

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