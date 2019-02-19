Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,8
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Украина обратилась к кинотеатрам США из-за российского фильма "Т-34"

Сегодня, 11:20

В посольстве Украины считают, что российский фильм популяризирует современную агрессию РФ в мире

Фото: Facebook
Украина обратилась к кинотеатрам США из-за российского фильма "Т-34" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bca/25a/5c6bca25a00ce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bca/25a/5c6bca25a00ce.jpg Украина В посольстве Украины считают, что российский фильм популяризирует современную агрессию РФ в мире

Украинские дипломаты посольства Украины в США обратились к американским кинотеатрам с призывом не показывать российский фильм "Т-34". Об этом говорится на странице украинской дипмиссии в Facebook.

"Посольство призвало кинотеатры отказаться от демонстрации фильма, который открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны", – говорится в сообщении.

В посольстве поблагодарили украинскую общину в США, которой уже удалось остановить показ фильма в некоторых американских городах.

"Просим всех других активистов присоединиться к совместным усилиям и обратиться в местные кинотеатры с призывом о запрете показа киноленты", – призвали дипломаты.

А тем временем, как мы ранее сообщали, документальный фильм об Украине получил награду в Нью-Йорке. Фильм "Отдаленный лай собак" датского режиссера Симона Леренга Вильмонт о жизни детей из Гнутово на линии фронта в восточной Украине получила награду кинопремии Cinema eye Honors.

В апреле 2018-го в США показали фильм об Украине 2014 года. Среди главных героев – Александр Турчинов, его соратники Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Документальный фильм "Сто дней над пропастью" – это события, как экс-президент Виктор Янукович бежит из страны, бросает недееспособной армию, страна оказывается на пороге войны.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, США, посольство, фильм, кинотеатры, т-34

Вы сейчас просматриваете новость " Украина обратилась к кинотеатрам США из-за российского фильма "Т-34"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко: Руководство США отказалось от всех встреч с представителями России

Сегодня, 10:49

От Москвы американцы ждут выполнения четкого условия – освобождения украинских моряков

Самолет ВМС США провел разведку у берегов оккупированного Крыма

Сегодня, 08:38

После Крыма авиация была направлена на испектирование территории вблизи российских баз в Сирии

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

Сегодня, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

Сделка США и России по Украине: эксперт оценил серьезность угрозы

Сегодня, 06:32

Такие мнения вбрасываются в украинское общество, дабы украинцы "услышали Донбасс", считает политолог

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

В Украине не станет еще двух банков

Цимбалюк назвал "лучшего кандидата для РФ" на выборах в Украине

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

"Произошедшее в Крыму — это последствия действий «Свободы»"

"Все совершают ошибки": Панеттьери высказалась о разрыве с Кличко

Зеленский задел украинцев за живое: народ ответил слуге народа
Загрузка...

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Сегодня, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Вчера, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

17 февраля, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

17 февраля, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот