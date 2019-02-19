Украина обратилась к кинотеатрам США из-за российского фильма "Т-34"

В посольстве Украины считают, что российский фильм популяризирует современную агрессию РФ в мире

Фото: Facebook

Украина обратилась к кинотеатрам США из-за российского фильма "Т-34" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bca/25a/5c6bca25a00ce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bca/25a/5c6bca25a00ce.jpg 2019-02-19T11:20:29+02:00 Украина В посольстве Украины считают, что российский фильм популяризирует современную агрессию РФ в мире

Украинские дипломаты посольства Украины в США обратились к американским кинотеатрам с призывом не показывать российский фильм "Т-34". Об этом говорится на странице украинской дипмиссии в Facebook.

"Посольство призвало кинотеатры отказаться от демонстрации фильма, который открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны", – говорится в сообщении.

В посольстве поблагодарили украинскую общину в США, которой уже удалось остановить показ фильма в некоторых американских городах.

"Просим всех других активистов присоединиться к совместным усилиям и обратиться в местные кинотеатры с призывом о запрете показа киноленты", – призвали дипломаты.

А тем временем, как мы ранее сообщали, документальный фильм об Украине получил награду в Нью-Йорке. Фильм "Отдаленный лай собак" датского режиссера Симона Леренга Вильмонт о жизни детей из Гнутово на линии фронта в восточной Украине получила награду кинопремии Cinema eye Honors.

В апреле 2018-го в США показали фильм об Украине 2014 года. Среди главных героев – Александр Турчинов, его соратники Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Документальный фильм "Сто дней над пропастью" – это события, как экс-президент Виктор Янукович бежит из страны, бросает недееспособной армию, страна оказывается на пороге войны.

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