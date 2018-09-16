Украина объявила персоной нон грата британского политика, лгавшего о Крыме и Донбассе

Британский коммунист Эндрю Мюррей, являющийся одним из главных стратегов лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина, за которого ранее активно агитировали российские боты, объявлен в Украине персоной нон грата.

Об этом сообщает "Апостроф".

Мюррею на три года запрещен въезд на территорию Украины, поскольку он "считается частью глобальной пропагандистской сети Путина, продавая русскую ложь, особенно в отношении Крыма и войны на востоке Украины".

"Это не шаг, который мы принимаем легкомысленно, а это означает, что он считается потенциальной угрозой нашей национальной безопасности", – отметили в СБУ.

В свою очередь издание Daily Mail отмечает, что Мюррей в 2014 году создал организацию "Солидарность с антифашистским сопротивлением в Украине" (SARU), чтобы вести в странах Запада пропаганду против украинской власти.После аннексии Россией крымского полуострова SARU использовалась для информирования Европы о том, что конфликт в Украине это "война, проводимая киевским правительством" против "народа, осуществляющего свое право на самоуправление".

Кроме того, Мюррей также заявлял, что Киев в конфликте на Донбассе потакает желаниям Европейского Союза и НАТО и не раз выражал сомнения в причастности России к трагедии с Boeing МН-17 на Донбассе.

Ранее Польша объявила персонами нон грата пять человек за разжигание польско-украинской вражды.

А МИД Литвы из-за "пропаганды российской агрессии" признал персоной нон грата российского певца Олега Газманова.

Запрет на въезд в Украину сроком на пять лет также объявили известному российскому актеру Яну Цапнику.