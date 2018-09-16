Украина объявила персоной нон грата британского политика, лгавшего о Крыме и Донбассе
Ранее политик создал организацию для антиукраинской пропаганды
Британский коммунист Эндрю Мюррей, являющийся одним из главных стратегов лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина, за которого ранее активно агитировали российские боты, объявлен в Украине персоной нон грата.
Об этом сообщает "Апостроф".
Мюррею на три года запрещен въезд на территорию Украины, поскольку он "считается частью глобальной пропагандистской сети Путина, продавая русскую ложь, особенно в отношении Крыма и войны на востоке Украины".
"Это не шаг, который мы принимаем легкомысленно, а это означает, что он считается потенциальной угрозой нашей национальной безопасности", – отметили в СБУ.
В свою очередь издание Daily Mail отмечает, что Мюррей в 2014 году создал организацию "Солидарность с антифашистским сопротивлением в Украине" (SARU), чтобы вести в странах Запада пропаганду против украинской власти.После аннексии Россией крымского полуострова SARU использовалась для информирования Европы о том, что конфликт в Украине это "война, проводимая киевским правительством" против "народа, осуществляющего свое право на самоуправление".
Кроме того, Мюррей также заявлял, что Киев в конфликте на Донбассе потакает желаниям Европейского Союза и НАТО и не раз выражал сомнения в причастности России к трагедии с Boeing МН-17 на Донбассе.
Ранее Польша объявила персонами нон грата пять человек за разжигание польско-украинской вражды.
А МИД Литвы из-за "пропаганды российской агрессии" признал персоной нон грата российского певца Олега Газманова.
Запрет на въезд в Украину сроком на пять лет также объявили известному российскому актеру Яну Цапнику.
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