Украина очень нуждается в аппаратах ИВЛ: Ульяна Супрун обратилась к Илону Маску

Экс-глава Минздрава говорит, что страна очень нуждается в аппаратах искусственного дыхания

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун, которая призывала не покупать псевдолекарства от коронавируса, обратилась к американскому миллиардеру и бизнесмену, главному исполнительному директору компании Tesla Илону Маску с просьбой передать Украине аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом она написала под постом миллиардера в Twitter.

"Меня зовут Ульяна Супрун, я бывший министр охраны здоровья Украины. Украина очень нуждается в аппаратах ИВЛ. У нас в отделениях интенсивной терапии их всего 3 500, а населения – 37 миллионов. Пожалуйста, помогите нам!", – прокомментировала она твит Маска, в котором тот предложил бесплатно разослать в больницы по миру аппараты ИВЛ для спасения тяжелых пациентов коронавирусом COVID-19.

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Ранее Маск написал: "У нас есть дополнительные одобренные FDA (Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов – Ред.) аппараты для вентиляции. Доставим до больниц по всему миру в регионах доставки Tesla".

При этом бизнесмен уточнил, что сами устройства и доставка будут бесплатными.

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Напомним, ранее бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун уже рассказывала о бесполезных средствах и лекарствах от коронавируса, а теперь дала советы, как не подхватить COVID-19 и напомнила о правилах самоизоляции.

Также напомним, что Супрун объясняла важность вакцинации и прививок:

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