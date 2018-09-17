Украина освободила бывшего "замминистра Крыма", сознавшегося в госизмене

Сегодня, 15:14

Фарух Камалов пошел навстречу следствию и подписал соглашение о признании вины, после чего смог выехать на оккупированный полуостров

Фото: facebook.com/valadvocat
Фото: facebook.com/valadvocat

Экс-заместитель министра спорта подконтрольного России Крыма Фарух Камалов, которого ранее обвиняли в нарушении 110-й статьи Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), сознался в содеянном.

Как пишет "Крым.Реалии", ссылаясь на прокуратуру Автономной республики Крым, Камалов пошел навстречу следствию и подписал соглашение о признании вины, после чего смог выехать на оккупированный полуостров.

Согласно договору, Камалов был приговорен к пяти годам лишения свободы с тремя годами  испытательного срока.

Эту информацию уже подтвердил его адвокат Валентин Рыбин.

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На материковой части Украины Камалов был задержан 2 февраля – мужчину арестовали при попытке пересечь КПП "Каланчак". В Украину он направлялся, чтобы оформить заграничный биометрический паспорт.

Непомним также, что ранее стало известно об аресте на КПП "Чаплинка" крымского депутата-предателя.

Кроме того, мы сообщали и о задержании блогера, который готовил материалы для публикации их в сепаратистских СМИ.
сепаратизм

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Источник:

Крым.Реалии

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