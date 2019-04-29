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Украина отмечает 101 год со дня поднятия своих флагов над Черноморским флотом

29 апреля, 11:25

В этот день российский Черноморский флот стал украинским

Корабли ВМС Украины. Фото: Facebook
Корабли ВМС Украины. Фото: Facebook.

Сто один год назад, 29 апреля 1918 года, под вечер в Севастополе на линкорах, крейсерах и некоторых эсминцах были спущены красные флаги и подняты украинские в знак подчинения Украинской Народной Республике. А штабной корабль "Георгий Победоносец" стоял под сигналом: "Вступил в командование украинским Черноморским флотом. Адмирал Саблин".

Как российский Черноморский флот стал украинским?

С конца 19 века Северное Причерноморье находилось в составе Российской империи. В портах на территории Украины базировался Черноморский флот, а моряки-украинцы составляли 2/3 его личного состава.

В ходе Украинской революции 1917-1921 годов Первый Всеукраинский военный съезд признал, что необходимо полностью украинизировать Черноморский флот. Тогда же впервые было заявлено, что он должен стать частью вооруженных сил Украины. В июле эсминец "Завидный" первым поднял сине-желтый флаг.

В январе 1918 года Украинская Народная Республика (УНР) стала самостоятельным, ни от кого независимым, свободным, суверенным государством украинского народа. Временным законом российский Черноморский флот (как военный, так и транспортный) объявили флотом УНР.

Однако в начале 1918 года воплощение в жизнь закона о принадлежности флота к УНР было невозможным из-за увлечения местной власти большевиками.

Организованное украинское движение тогда фактически находился в подполье. А все корабли Черноморского флота в ходе конфликта были захвачены или оказались под контролем большевиков. Однако моряки-украинцы, по словам тогдашнего Морского министра УНР Д. Антоновича, держались особняком и вели себя достаточно независимо. На кораблях же еще в конце февраля вновь начали раздаваться призывы о признании власти УНР.

Как в Крым прорвалась украинская армия?

УНР и Центральные державы подписали Брестское соглашение. После этого началось освобождение Украины ее войсками в союзе с войсками Германии и Австро-Венгрии. Поражения красных войск в Украине значительно ослабили большевистскую власть на Крымском полуострове.

Впоследствии в Крым с боями прорвалась группа полковника Армии УНР П. Болбочана. В Севастополе появилась украинская агитация, а кое-где в городе и на кораблях вновь были подняты украинские флаги. Крымская группа войск УНР вместе с немцами освободила Крым от большевиков: 22 апреля украинские войска заняли Джанкой, 24 апреля – Симферополь, 25 апреля – Бахчисарай.

Патриотическая манифестация моряков украинского Черноморского флота. Севастополь, Апрель 1918 года

Команды кораблей Черноморского флота, состоявшие в основном из матросов украинской национальности, смогли наконец откровенно выразить свое национальное лицо. Несмотря на препятствия и протесты матросов-россиян, на всех кораблях начались митинги, на которых выносили постановления о том, что Черноморский флот является флотом Украины.

В Севастополь прибыла делегация УНР во главе с Д. Сотником. После долгих переговоров контр-адмирал М. Саблин, который занимал должность командующего, официально объявил Черноморский флот флотом УНР и приказал торжественно поднять украинские флаги. Против выступили только делегаты минной бригады, где сосредоточено больше всего сторонников большевиков. Они в знак протеста покинули собрание.

Как над Черноморским флотом запестрели украинские флаги?

29 апреля 1918 года до 18:00 в Севастополе на линкорах, крейсерах и некоторых эсминцах были спущены красные флаги и подняты украинские. Штабной корабль "Георгий Победоносец" стоял под сигналом "Вступил в командование украинским Черноморским флотом. Адмирал Саблин".

После этого вышел приказ по флоту, что "все суда, портовое имущество, находящиеся в портах Крыма и на его побережье, являются собственностью УНР. Поэтому приказываю везде, где надо, поднять украинские флаги". 29 апреля Саблин прислал телеграмму в Киев о переходе Черноморского флота под юрисдикцию УНР.

Команды, которые находились под влиянием большевиков, поспешно эвакуировали свои корабли из Севастополя в Новороссийск.

День 29 апреля стал настоящим триумфом национальной воли, на долгие годы став праздником Украинского государственного флота и Днем украинского моря.

В прошлом году украинские военачальники поздравили Украину со 100-летием момента основания военно-морского флота в 1918 году. Так, министр обороны Степан Полторак отметил, что 29 апреля 1918 года стало символом борьбы Украины за независимость и самостоятельность.

Тогда президент Украины Петр Порошенко, вспоминая, как украинские флаги взвились над кораблями Черноморского флота, отметил, что 100 лет назад Украина одержала громкую победу над Россией.

А премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что аннексия Крыма Россией напоминает коварное нападение Гитлера на Польшу. Глава правительства уверен, что флаги Украины еще будут подняты над кораблями в Крыму.

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Тег Крым, Черноморский флот, флот, корабли, Георгий Победоносец, флаг украины

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24tv.ua

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