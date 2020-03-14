Украина отменила пассажирские поезда в Польшу

Украина временно остановит пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей.
Как сообщили в "Укрзализныце", решение вступит в силу в ночь на 15 марта.
"В связи с решением правительства Республики Польша о временном закрытии международного сообщения с другими странами, в полночь, 15 марта, будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу", - говорится в сообщении.
Между Украиной и Польшей курсируют:
- два скоростных поезда № 705/716 и 715/706 Киев – Перемышль;
- №67 Киев – Варшава;
- № 51 Львов – Вроцлав;
- беспересадочные вагоны Киев – Вроцлав.
Последние поезда из Польши проведут свои рейсы в Украину 14 марта: 706 и 716 "Интерсити+" из Перемышля и ночной поезд из Варшавы.
"Из Украины утром 14 марта в конечной станции Перемышль отправились два поезда Интерсити+ 705 и 715. На период приостановки пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов в эту страну не будут отправляться. Поезда Интерсити станут курсировать во Львов. Продажа билетов на отмененные рейсы приостановлена", - отметили в "Укрзализныце".
Напомним, что ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил закрыть государственные границы с европейскими странами для иностранных граждан из-за угрозы распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что украинцам в Польше гарантируют бесплатные тесты и лечение при коронавирусе. Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантировано бесплатное проведение тестов и лечения.
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