Украина отправила миротворцев в одну из стран Африки

Пятеро украинцев приступили к миротворческой работе в составе миссии ООН по стабилизации в Мали

Фото: Flickr

Украинские военные впервые присоединились к миссии ООН по стабилизации в Мали, где ранее в этом месяце подорвался автомобиль миротворцев.

Как сообщил 22 июля замначальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ полковник Валентин Левчик, пятеро украинцев приступили к выполнению миротворческих задач в Мали месяц назад – 23 июля.

Он уточнил, что, помимо Мали, всего в различных миротворческих миссиях ООН и НАТО принимает участие еще 56 граждан Украины:

Афганистан (21 человек); Конго (12 человек); Молдова (10 военных наблюдателей); Район Абьее между Суданом и Южным Суданом (6 человек); Южный Судан (4 человека); Косово (2 человека); Кипр (1 человек).

Полковник Левчик отметил, что, благодаря высокой оценке работы украинских миротворцев, Украина получила постоянное приглашение к участию в новосозданных и уже существующих миротворческих миссиях.

Это позволит ВСУ расширить географию своей миротворческой деятельности во всем мире.

Напомним, в апреле в Уганде умер украинский военнослужащий, который участвовал в миротворческой миссии ООН в Демократической республике Конго. Миротворец скончался от малярии.

Мы также писали, что украинские миротворцы спасли в африканских джунглях другого миротворца из Малави, который миротворец из Малави потерял связь со своим подразделением во время боев.

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