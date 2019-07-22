Украина отправила миротворцев в одну из стран Африки
Пятеро украинцев приступили к миротворческой работе в составе миссии ООН по стабилизации в Мали
Украинские военные впервые присоединились к миссии ООН по стабилизации в Мали, где ранее в этом месяце подорвался автомобиль миротворцев.
Как сообщил 22 июля замначальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ полковник Валентин Левчик, пятеро украинцев приступили к выполнению миротворческих задач в Мали месяц назад – 23 июля.
Читайте также
Он уточнил, что, помимо Мали, всего в различных миротворческих миссиях ООН и НАТО принимает участие еще 56 граждан Украины:
- Афганистан (21 человек);
- Конго (12 человек);
- Молдова (10 военных наблюдателей);
- Район Абьее между Суданом и Южным Суданом (6 человек);
- Южный Судан (4 человека);
- Косово (2 человека);
- Кипр (1 человек).
Полковник Левчик отметил, что, благодаря высокой оценке работы украинских миротворцев, Украина получила постоянное приглашение к участию в новосозданных и уже существующих миротворческих миссиях.
Это позволит ВСУ расширить географию своей миротворческой деятельности во всем мире.
Напомним, в апреле в Уганде умер украинский военнослужащий, который участвовал в миротворческой миссии ООН в Демократической республике Конго. Миротворец скончался от малярии.
Мы также писали, что украинские миротворцы спасли в африканских джунглях другого миротворца из Малави, который миротворец из Малави потерял связь со своим подразделением во время боев.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украина отправила миротворцев в одну из стран Африки". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Французские спецназовцы погибли во время военной операции в Африке
Военные отдали свои жизни за спасение похищенных граждан Франции, США и Южной Кореи
В Мали террористы напали на лагерь ООН, восемь погибших миротворцев
Еще 19 человек пострадали, нападение, предположительно, организовали участники группировки "Аль-Каида"
В Африке разбился вертолет ООН: погибли четыре миротворца
Вертолет потерпел крушение при заходе на посадку