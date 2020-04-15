Украина отправила в Италию еще 5 тонн антисептика

Спустя неделю после того, как Украина отправила Италии 5 тысяч литров дезинфекционных средств для нужд тамошних медиков, на Апеннины вылетел самолет еще с пятью тоннами санитайзера.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины, на самолете которой и был доставлен гуманитарный груз. Сопровождают его работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Помощь передали в соответствии с распоряжением Кабмина о помощи Италии в борьбе с пандемией COVID-19, а также указом президента Владимира Зеленского, изданным после телефонного разговора с итальянским премьером Джузеппе Конте.

"Итальянская сторона ценит нашу помощь. А мы надеемся, что совместными усилиями преодолеем эпидемию в Украине и мире", – приводят в Нацгвардии слова замминистра внутренних дел Украины Сергея Гончарова.

Переданные Италии средства будут использоваться для дезинфекции в больницах. Данное средство соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения.

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На данный момент в Италии насчитывается около 162,5 тысяч инфицированных коронавирусом, из них более 21 тысячи человек скончались, а 37,1 тысяча победили болезнь.

Напомним, что на данный момент 20 украинских медиков – 13 врачей и 7 медсестер – помогают спасать жизни людей в Италии. Итальянцы очень тепло встретили украинских медиков.

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