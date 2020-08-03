Украина ответила на угрозы России открыто поставлять боевикам оружие

Заявление РФ говорит о прямой вооруженной агрессии против Украины

В Госдуме РФ пригрозили официально поставлять оружие боевикам т. н. Л/ДНР, если США предоставят военную помощь Украине. В ответ на это украинское оборонное ведомство напомнило о сотнях единиц военной техники, завезенной из России на Донбасс.

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Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны.

В ведомстве отметили, что Россия выступила с циничным заявлением о помощи Америки на фоне того, что уже седьмой год подряд ведет войну против Украины. Военные напомнили, сколько военной техники РФ на украинской земле.

"Количество вооружения и военной техники на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей известно: танков – 480 единиц, боевых бронированных машин – более 900 единиц, пушек и гаубиц – около 450 единиц, минометов – около 300 единиц, реактивных систем залпового огня – около 210, средств противовоздушной обороны – около 700, противотанковых средств – около 450. Все это оружие Россия применяет в военных действиях против Украины. Российское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольные участки границы нашего государства", – говорится в заявлении.

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В Минобороны подчеркнули, что указанное вооружение и боевая техника используются не только против ВСУ, но и против мирного населения Донбасса.

"Поэтому если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства. Украина, согласно международным договорам, получает техническую помощь от государств-партнеров. И нынешняя ситуация – не исключение. Украина благодарна международным партнерам за поддержку в борьбе против агрессора", – заявили военные.

Как сообщали новости "Сегодня", в Сенате представили законопроект об увеличении военной помощи Украине. Члены комитета Сената по иностранным делам от Республиканской и Демократической партий предлагают выделить Украине 300 миллионов долларов. Этот документ также предполагает назначение нового спецпредставителя США по вопросам Украины.

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