Украина перебросит дополнительные силы в Азовское море – командующий ВМС

Украина в ближайшее время собирается усилить свою военную группировку в море и в прибережных районах на Азовском направлении. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами адмирал Игорь Воронченко в рамках совместных командно-штабных учений "Шторм – 2018".

По его словам, планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на Азовском направления для надежной защиты всех рубежей и мирной деятельности в акватории Азовского моря.

Что касается учений, то в них задействовали Сухопутные войска, Воздушные силы, Силы спецопераций, пограничников, Нацгвардию и Госслужбу специального транспорта Министерства обороны Украины. Военные учились отражать атаку с моря. Мероприятие отрабатывается в два этапа – управление войсками в ходе ведения противовоздушной обороны и стабилизационных действий и в ходе обороны Черноморского побережья.

"Учения по управлению определенным комплектом войск при отражении вооруженной агрессии с морского направления проводятся с целью усовершенствования практических навыков командного состава в ходе принятия решения во время отработки задач по указанной тематике. Важным элементом является совершенствование работы командного пункта управления и совместимости с другими органами управления", – сказал Воронченко.

Так, военные отрабатывали отражение воздушного нападения противника, перегруппировку войск, подготовку районов к выполнению задач и осуществление противоподводно-диверсионной обороны и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. Проведено перебазирование подразделений морской авиации на полевой аэродром и пополнение всех видов боеприпасов подразделениями обеспечения.

Кроме того, Украина, не дожидаясь новой агрессии России, ранее провела подготовку к возможному нападению с нового направления. Украинские танкисты тренировались отражать атаку с моря. Танковая рота и мехвзвод были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного противника.

Отметим, что украинские военные стали регулярно отрабатывать защиту украинского побережья не просто так, а из-за событий в Азовском море. В Украине неоднократно говорили о возможном вторжении России с моря. Так, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказывал, какие шансы у Путина вторгнуться в Украину с Азова.