Украина передала боевикам бразильца Лусварги: он принял странное решение

Рафаэль Лусварги. Фото: facebook.com/permalink.php

В рамках обмена пленными, который сегодня состоялся под Горловкой Донецкой области, украинская сторона отдала бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне боевиков. Об этом сообщил адвокат Лусварги Валентин Рыбин, передает hromadske.

Как сообщили источники издания, сначала планировалось, что с КПП "Майорское" Лусварги отправится в аэропорт "Борисполь", а оттуда – в Бразилию, однако он отказался. Вместо этого Лусварги отправится в Луганск, а оттуда – в Россию.

Как сообщал сайт "Сегодня", 31 июля 2019 года вступил в законную силу приговор гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги, которого приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в деятельности террористических организаций "ЛДНР" и не предусмотренных законом вооруженных формирований.

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Такое решение Днепровский апелляционный суд принял во время рассмотрения апелляционной жалобы, поданной стороной защиты.

"В ходе судебного заседания обвиняемый Рафаэль Лусварги заявил ходатайство об отказе от апелляционной жалобы, в связи с чем Днепровский апелляционный суд принял решение о закрытии апелляционного производства. Согласно законодательству, вынесение судом такого решения влечет за собой вступление в законную силу судебного решения, которое было обжаловано в апелляционном порядке", – рассказали в прокуратуре города Киева.

В прокуратуре добавили, что решение апелляционной инстанции обжалованию не подлежит. После заседания суда Лусварги отбыл в место отбывания наказания.

Рафаэль Лусварги был задержан 4 мая 2018 года активистами организации "C14"на территории посольства Бразилии в Киеве. Участники организации отвели бывшего боевика в здание СБУ на Владимирской.

Мы также писали, что 7 мая 2018 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области арестовал Лусварги. Как сообщили в прокуратуре Киева, иностранца взяли под стражу на 60 суток без права на залог.

Также ранее "Сегодня" сообщали имена первых освобожденных из плена украинцев.

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