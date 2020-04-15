Украина передала в Гаагу материалы о военном преступлении России в Крыму

После того, как президент РФ Владимир Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму, Украина передала в Гаагу материалы о военном преступлении России. Об этом сообщает в Facebook Представительство президента Украины в АР Крым.

Путин своим указом незаконно включил более 11,5 тыс. земельных участков на полуострове в перечень территорий, где земля не может принадлежать иностранцам и иностранным компаниям. При этом оккупанты иностранцами определяют граждан Украины, которые проживают или владеют имуществом в Крыму, но не получили незаконный паспорт РФ. Такие действия государства-оккупанта приводят к серьезным нарушениям норм международного гуманитарного права и прав человека, в том числе положений статьи 1 Протокола 1 ЕКПЧ о праве на уважение своей собственности.

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"Сведения о системном совершение такого военного преступления должностными лицами оккупационных властей и властей РФ направлены прокуратурой АР Крым совместно с Региональным центром прав человека в Офис прокурора Международного уголовного суда (в Гаагу). Также о нарушении прав собственности говорится в межгосударственном заявлении Украины против РФ в ЕСПЧ (Европейском суде по правам человека)", – говорится в заявлении.

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Как сообщали новости "Сегодня", у Зеленского отреагировали на указ Путина по Крыму. Представительство президента отметило, что теперь российские оккупационные власти не только продолжают репрессии на полуострове, но и вводят новые масштабные притеснения имущественных прав крымчан. Также Россия нарушает Женевскую конвенцию.

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