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Украина переходит на международный формат оценки детей с особыми образовательными потребностями

Сегодня, 14:48

В Киеве открылся всеукраинский тренинг для работников инклюзивно-ресурсных центров

Украина переходит на международный формат оценки детей с особыми образовательными потребностями Украина В Киеве открылся всеукраинский тренинг для работников инклюзивно-ресурсных центров

С этого года Украина переходит на международный формат оценки детей с особыми образовательными потребностями. Об этом рассказала председатель благотворительного фонда Марина Порошенко во время открытия всеукраинского тренинга для работников инклюзивно-ресурсных центров.

Пять недель в столице тренеры будут овладевать современными психодиагностическими методиками, которые должны помочь воспитанникам инклюзивных учреждений.

"Это позволит иметь действительно единый стандарт и равные возможности по оценке детей по всей Украине и выявить их сильные и слабые стороны и предоставить возможность детям реализовать свой потенциал во время учебы в украинской школе", – сказала Марина Порошенко, председатель благотворительного фонда.

Ранее МаринаПорошенко заявила, что Днепропетровская область - лидер в Украине по внедрению инклюзивного образования.

Напомним, ранее Марина Порошенко в интервью сайту "Сегодня" рассказала о результатах реформы инклюзивного образования за два года.

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Тег видео, Марина Порошенко , инклюзивное образование

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Сегодня

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