27 октября в 4 часа утра украинцы переведут часы на час назад

Фото: Reuters/Christian Hartmann

В Украине с 27 октября 2019 года отменяется летнее время. Точное время перевода часовой стрелки на один час назад – 4 часа утра воскресенья.

Об этом сообщается в обращении к Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Качки в Facebook.

"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" на территории Украины 27 октября 2019 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад", – говорится в распоряжении.

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Отмечается, что для своевременного информирования населения Украины об изменении порядка исчисления и точном времени средства массовой информации должны сообщать об отмене летнего времени, в частности, с 24 по 26 октября — ежедневно. В тренде Украина переходит на зимнее время: когда переводить стрелки часов Ранее мы подробно рассказывали,как легко адаптироваться к переводу времени. О том кому выгодно переводить часы на зимнее время, смотрите в сюжете:

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