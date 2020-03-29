Украина перешла на летнее время: что изменилось

Ночью в воскресенье, 29 марта, в Украине стрелки часов перевели на один час вперед. Так страна перешла на "летнее время".

Переход был осуществлен в 3:00 по киевскому времени. Время перевели, как и обычно, в последнее воскресенье марта. Стрелки часов в стране, согласно постановлению Кабинета министров от 13 мая 1996 года, переводят уже более 20 лет.

Реклама

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", правительство Украины постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 час назад.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 29 марта

Ранее мы сообщали, что с апреля 2021 года в Евросоюзе могут отменить практику перевода часов на зимнее и летнее время. Украина пока только следит за намерением Еврокомиссии.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как легко адаптироваться к переводу времени и опубликовали ТОП-10 советов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама