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Украина перейдет на летнее время: когда переводить часы

28 марта, 15:16

Татьяна Очеретяна

Стрелки на часах нужно перевести на час вперед

В Украине 29 марта вводится летнее время. Так, перевести время на час вперед нужно 29 марта в 3:00 по киевскому времени. Такую информацию опубликовали на Правительственном портале.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", правительство Украины постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 час назад.

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Напомним, с апреля 2021 года в Евросоюзе могут отменить практику перевода часов на зимнее и летнее время. А тем временем Украина следит за намерением Еврокомиссии изменить подсчет времени в ЕС. Минэкономики осуществляет мониторинг инициатив Европейской комиссии об изменении порядка исчисления времени в ЕС.

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Кроме того, мы рассказывали, как легко адаптироваться к переводу времени и назвали ТОП-10 советов.

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Украина летнее время перевод часов

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