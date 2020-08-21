Украина под куполом циклона: где ждать непогоды 21 августа (карта)

На юге страны будет горячо

В Украине сегодня, 21 августа, будет жарко, но вместе с тем, некоторые области накроют дожди с грозами.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются в Киеве, Чернигове, Черкассах, Полтаве, Сумах, Харькове и Житомире. А также практически во всех западных областях.

На остальной территории Украины будет преобладать жаркая и солнечная погода. Синоптики прогнозируют северо-восточный и северо-западный ветер, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха установится на уровне 25-32 градусов тепла. Прохладнее всего будет в Сумах – 23 градусов тепла, а жарче всего будет на юге страны. Там столбики термометров поднимутся до 34 градусов тепла.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве из-за 31-градусной жары круглосуточно моют улицы. Синоптики прогнозируют грозы, но жара при этом не спадет.

Также напомним, в Луцке прошел сильный ливень с грозой. За несколько минут улицы превратились в реки. Сообщается, что в центральной части города образовались лужи, но больше всего пострадала улица Конякина.

Кроме того, не так давно Одессу накрыл мощный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы.

В Сети появились фото и видео непогоды, которая застала врасплох город 12 августа.

Видео: Telegram/Х Одесса

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