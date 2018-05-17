Украина получила от США 500 гранатометов: опубликовано впечатляющее видео стрельб

Национальная гвардия Украины получила новое вооружение, которое передали США – 500 противотанковых ручных гранатометов PSRL-1. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

"40 мм комплекс РПГ-1 (PSRL-1) запущен в производство компанией AirTronic в 2016 году и является эффективным для поражения огневых средств и бронированных целей противника. Прицельная дальность стрельбы 800 м, совместимый со всеми существующими выстрелами РПГ, живучесть ствола 1000 выстрелов. При производстве комплекса используются современные материалы, что позволяет уменьшить массу гранатомета, упростить эксплуатацию, увеличить дальность стрельбы и улучшить ресурс боеспособности", – написал министр.

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Аваков отметил, что личный состав Нацгвардии уже обучается эксплуатации данного оружия. Бойцы уже протестировали американские гранатометы и остались довольны ими.

Напомним, ранее директор компании AirTronic USA Ричард Вендивер заявлял, что он продает Украине смертоносное оружие с 2016 года, в частности гранатометы PSRL. Он объяснил, почему поставляемое оружие является оборонительным и соответствует Минским соглашениям.

Как сообщалось, государственный концерн "Укроборонпром" в мае прошлого года представил на 13-й Международной выставке военной техники IDEF-2017 в Стамбуле новый переносной реактивный гранатомет.