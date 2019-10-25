Украина получила плохой сигнал: дипломат о скандале в Евросоюзе

Решение по Северной Македонии и Албании бьет по имиджу как самой Европы, так и по имиджу украинцев, которые выступают за евроинтеграцию

/ Фото: AFP

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Посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине (2010-2017 гг.) Александр Левченко считает, что отказ Брюсселя открыть переговорный трек по вступлению Северной Македонии и Албании в ЕС – это, к сожалению, также и негативный сигнал Украине, которая недавно закрепила в Конституции абсолютную приоритетность процесса вступления в ЕС и НАТО. Об этом Левченко сообщил в комментарии сайту "Сегодня".

"Сейчас мы видим, что даже если страна выполняет домашнее задание, процесс вступления в ЕС могут в любой момент заблокировать без особых объяснений. Поэтому Европа должна сделать выводы по поводу стран, которые чувствуют себя Европой, которые разделяют европейские ценности, могут ли они рассчитывать стать частью Европы, или откровенно нужно говорить о том, что некоторые вещи для некоторых стран невыполнимы, что вопрос полноценного членства в ЕС только мечта, которая, возможно, даже неосуществима. Решение по Северной Македонии и Албании бьет по имиджу как самой Европы, так и по имиджу тех людей в Украине, которые выступают за европейскую интеграцию", – сказал сайту "Сегодня" Александр Левченко.

Напомним, переговоры о вступлении Албании и Республики Северная Македония в Евросоюз поставили на паузу. Лидеры ЕС решили перенести принятие решения на апрель-май 2020 года. Хотя, по словам экспертов и дипломатов, обещание принять страны Западных Балкан в ЕС Брюссель дал еще в конце 90-х, как стимул перебороть последствия кровавых войн, которые там были.

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