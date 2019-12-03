Украина получила результаты теста качества образования: в чем мы уступаем Западу

Фото: facebook.com/zno.ukr.center

После введения реформы образования в Украине, наша страна приняла участие в международном исследовании качества образования PISA. Сегодня одновременно с 80 странами мира Украина получила результаты исследования, что позволит сравнить национальную образовательную систему с системами других стран, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

В апреле-мае 2018 года почти 6000 украинских 15-летних подростков общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, учреждений профессионально-технического образования проходили двухчасовой тест по чтению, математике и природно-научным дисциплинам и заполняли анкеты.

Министр образования Анна Новосад отметила, что PISA определяет степень овладения подростками способности применять свои знания, умения, навыки в реальных жизненных ситуациях, а не просто оценить наличие этих знаний у подростков. По ее словам, эта программа диагностирует слабые и сильные стороны конкретной национальной системы образования.

"Результаты украинских учеников/студентов ниже средних по странам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, входят богатейшие страны мира) во всех трех отраслях (средний балл для стран ОЭСР по чтению составляет 488,89, математике – 492,03 и природно-научным дисциплинам – 490,78). Наша разница успеваемости по сравнению со средними значениями по странам ОЭСР по чтению составляет 23 балла, математике – 39, а по природно-научным дисциплинам – 22. По данным ОЭСР, 30 баллов соответствует одному году обучения в заведении общего среднего образования", – написала министр в Facebook.

Реклама

Читайте также: Как сделать образование в Украине более качественным: мнение эксперта

Она отметила, что в Украине наиболее проблемной среди трех отраслей PISA является математика. Значительный процент учеников/студентов с уровнем читательской, математической и природно-научной грамотности ниже базового, и незначительный процент, достигших высокого уровня грамотности, по крайней мере, по одной из отраслей PISA.

74,1% 15-летних украинских подростков достигли базового уровня сформированности читательской грамотности, 64% – математической грамотности, 73,6% – природно-научной. При этом важно отметить, что 46,4% 15-летних учеников Украины продемонстрировали высокий уровень читательской грамотности, 37,9% – грамотности по математике и 43,6% – грамотности по природно-научным дисциплинам.

По ее словам, парни читают гораздо меньше, чем девочки. В Украине средняя успеваемость в чтении среди юношей ниже (450,1 балла), чем среди девушек (483,6 балла). В Украине разрыв (33,5 балла) больше, чем в среднем по странам ОЭСР (30,1 балла). Это разрыв в более чем один год обучения.

"Всего в Украине ученики/студенты чувствуют себя более удовлетворенными жизнью, чем их сверстники в странах ОЭСР. Если очень обобщенно, то результаты PISA обнажили две проблемы – низкий уровень грамотности по математике и глубокое неравенство в доступе к лучшему образованию в зависимости от места проживания и социально-экономического статуса", – подытожила Новосад.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский встретился с детьми и обсудил с ними, каким должно быть образование в Украине. Сам он считает, что оно должно быть более быстрым.

Видео: president.gov.ua

Напомним, с 1 сентября в Украине была запущена программа реформ "Новая украинская школа". Больше всего изменений припасено для учеников младшей школы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама