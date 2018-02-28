Украина получила вакцину против кори от ЮНИСЕФ раньше срока

Новая партия вакцин от кори уже в Украине, сообщает Министерство здравоохранения. 220 тысяч доз, которые доставил ЮНИСЕФ, ждали только в апреле, однако из-за вспышки болезни поставка была ускорена. В этом году корь стала еще более агрессивной - болеть начали и те, кто был вакцинирован.

"Корь опасна своими осложнениями, в первую очередь. Это поражения центральной нервной системы – менингиты, но чаще всего энцефалиты. На тысячу заболевших встречается один такой случай", – рассказал главный врач Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов.

В Украине с начала года корью заболели почти 6 тысяч человек, из них 4 тысячи – дети. Это больше, чем за весь прошлый год, сообщают в Министерстве здравоохранения. В Одесской области этот недуг убил пятерых, среди жертв – новорожденный ребенок.

Но наибольшее количество больных в областях, граничащих с Европой. Там тоже вспышка кори, и непривитым людям лучше туда не ехать, предупреждают в Министерстве здравоохранения. Кроме того, саму вакцину следует выбирать осторожно – в Украине везут контрабанду.

"На частный рынок Одессы и Сум поступила вакцина, которая была предназначена для рынка России. Мы не можем определить качество этой вакцины из-за отсутствия соответствующих документов. По сути, это контрабанда", – рассказал генеральный директор ГУ "Центр общественного здоровья МЗ Украины" Владимир Курпита.

В больницу с корью попадают семьями. Так, во Львове с корью госпитализировали многодетную семью, в которой пятеро детей, причем младшему – меньше года. При этом для детей вакцинация бесплатна, а для взрослого прививка от вируса в среднем стоит 250 гривен.

Минздрав закупил новые вакцины, доставят их в регионы до конца недели. А снижение уровня заболеваемости ожидают до конца марта.