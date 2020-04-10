Украина получит 10 тонн гумпомощи от ОАЭ: Кулеба сообщил подробности

Вслед за Китаем Объединенные Арабские Эмираты готовят к отправке самолет, который доставит средства защиты для украинских врачей, которые лечат больных COVID-19. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Сейчас в ОАЭ готовится самолет, который привезет в Украину 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом", – сказал он.
По словам министра, гуманитарная помощь включает:
- защитные комбинезоны для врачей;
- медицинские халаты;
- перчатки;
- маски;
- бахилы;
- санитайзеры.
"Мы благодарны Объединенным Арабским Эмиратам за предоставление этой поддержки. Много людей в Киеве работали над тем, чтобы эта помощь состоялась. В первую очередь, в Офисе президента, тут в Министерстве иностранных дел… мы до двух часов ночи занимались, чтобы урегулировать все вопросы, связанные с этим рейсом", - сказал Кулеба.
Тем временем, Украина оказывает помощь Италии в борьбе с COVID-19: в Рим отправили самолет с 5 тоннами антисептика. Также в Италии спасать жизни людей помогают 20 украинских медиков: 13 врачей и 7 медсестер.
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