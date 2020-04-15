Украина получит 30 тысяч таблеток для больных коронавирусом

Индия передаст Украина крупную партию антималярийного препарата гидроксихлорохина, который включен Минздравом в протокол лечения больных коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, правительство в Нью-Дели безвозмездно предоставит Украине 30 тысяч таблеток этого препарата.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба, который в начале месяца обсуждал этот вопрос с послом Индии в Украине Партхом Сатпатхи, уже поблагодарил индийское правительство за помощь.

"Даже несмотря на запрет экспорта гидроксихлорохина за границу, наши индийские друзья приняли это важное для Украины решение", – заявил Кулеба.

После поставки препарата Министерство здравоохранения Украины распределит его между медицинскими учреждениями.

В Минздраве же предупреждают: гидроксихлорохин не рассчитан для самолечения и может применяться только по решению врачей. На сегодняшний день эффективность препаратов с гидроксихлорохином для лечения больных COVID-19 изучается во многих странах, включая США и страны ЕС.

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Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий сообщил о переговорах, которые Украина ведет с разными странами о поставках препаратов с гидроксихлорохином.

Напомним, что этот препарат продавался в Украине и раньше, но после начала эпидемии его запасы оперативно иссякли.

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