Украина получит 320 тысяч таблеток для лечения больных COVID-19

Украина получит препарат для лечения коронавируса в количестве 320 тысяч таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин, а рассчитана эта партия на лечение более 22 тысяч пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что препарат в качестве гуманитарной помощи поставят компании "Санофи" и "Сандоз". Препарат в Украине ожидают в начале следующей недели.
"Минздрав делает все возможное, чтобы максимально эффективно бороться с коронавирусом. Поэтому мы обратились к производителям с просьбой предоставить нам гуманитарную помощь. Этого количества препарата хватит для лечения более 22 тысяч больных COVID-19", – сказал он.
Речь идет о препарате "Плаквенил" с действующим веществом гидроксихлорохин.
"Этот препарат прописан в нашем протоколе лечения больных COVID-19 и применяется для тяжелых пациентов исключительно в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов. Он будет бесплатным для тех пациентов, кому он действительно необходим по медицинским показаниям", – резюмировал министр.
Как сообщали новости "Сегодня", украинцам разрешили лечиться от коронавируса "запрещенными" препаратами. Речь идет об иностранных препаратах, которые не предназначены для лечения коронавирусных больных, но подтвержден их эффект в борьбе с этим недугом.
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