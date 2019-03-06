Украина получит суперсовременный вертолет от Airbus: опубликованы фото и видео
Аваков в США договорился с французской компанией о вертолете, который впервые был представлен миру
Министерство внутренних дел и французская компания "Airbus Helicopters" заключили соглашение на поставку новейшего современного вертолета "H-145" для Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД, сообщает пресс-служба ведомства.
Соглашение подписали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и директор компании "Airbus Helicopters" Бруно Ивен на международной выставке "Heli-Expo 2019" в американском городе Атланта.
В рамках достигнутых договоренностей с компанией Airbus Украина получит самую современную модель вертолета "H-145", которая сегодня первый раз официально презентуется миру. Это более быстрый и экономичный вертолет с грузоподъемностью – 3800 кг. Он идеально подходит для правоохранительных и спасательных операций – может быстро перевезти пилота и 11 офицеров на место происшествия.
"Единая система авиационной безопасности и защиты МВД через несколько лет будет функционировать так, как этого заслуживают люди. 21 – "SuperPuma", 10 – "Н-145" и 24 – "Н-125" – это первые модели, которые мы получим в ближайшее время. Первые поставленные машины "Н-225" произвели фурор в профессиональной среде. Сейчас мы видим новые разработки вертолета. Новейшая модификация "Н-145" – для Украины, и мы очень гордимся этим", – сказал Аваков.
Как рассказал глава Госпогранслужбы Николай Чечеткин, модернизированные вертолеты будут дежурить в практически всех уголках Украины и обеспечат выполнение всего комплекса задач, которые возложены на пограничников и спасателей.
"Французские вертолеты обеспечат авиационное покрытие по всей Украине, чтобы вовремя оказывать медицинскую помощь пострадавшим, осуществлять поисково-спасательные операции и мониторинг территорий в противопожарных целях. Они оборудованы двумя медицинскими модулями для эффективной аэромедицинской эвакуации", – сказал он.
Кроме этого, для вертолетов в Украине вскоре будет создан мощный сервисный центр. Это позволит обслуживать не только вертолеты из Украины, но и брать заказы от партнеров из других стран. Для технического обслуживания вертолетов в Украину прибудет группа специалистов из компании Airbus – они в течение года будут учить украинских специалистов.
Напомним, в июле прошлого года Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты общей суммой около 555 млн евро.
Также в начале прошлого года глава МВД рассказал о планах по созданию нового подразделения полиции на вертолетах, которое сможет выполнять сложнейшие задачи. Также техника будет предназначена и для спасателей.
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