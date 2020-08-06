Украина попала под влияние антициклона Detlef: какой погоды ждать в пятницу

В большинстве регионов будет сухо. Синоптик рассказала, в каких областях пройдут дожди

Украину уже накрыла жара и палящее солнце – такой погода будет и завтра. 7 августа температура воздуха прогреется местами до +34, но в некоторых областях даже ожидается дождь.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, погоду завтра в Украине будет определять антициклон Detlef, центр которого находится над странами Балтии. Он принесет в большинство областей нашей страны сухую погоду.

"Однако все же нюансы предусматриваются. На Волыни, в Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской и Полтавской областях завтра днем ​​возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер ожидается северо-восточный, небольшой или умеренный. Температура воздуха в течение дня составит на западе и севере 26-32 градуса, на юге, на востоке и в большинстве центральных областей 29-34 градуса", – написала Диденко.

В Киеве пятница будет с красивыми облаками, но без существенных осадков. Дневная температура воздуха завтра ожидается на уровне 28-30 градусов.

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Синоптик добавила, что на выходных в столице будет "температурный рахат-лукум" – 26-27 градусов. В субботу – сухо и солнечно, в воскресенье – местами короткие грозовые дожди.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ураган обрушился на Донецкую область, в сети показали, как ветер снес крышу больницы. Больше всего пострадал Великоновоселковский район. Сильный ветер повалил деревья, дороги на десятках улиц оказались перекрыты, оборваны линии электропередачи. Населенный пункт был обесточен.

А тем временем синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала было похолодание, затем снова вернулась жара, и такие температурные качели ожидаются до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.

Смотрите также видео, как в городе Острог Ровенской области затопило улицы, автомобилям пришлось передвигаться по городу вплавь:

Видео: Instagram/rivne_1283

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