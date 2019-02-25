Украина попала в первую десятку стран с убийственным питанием

По данным ВОЗ, Украина возглавила европейский рейтинг по количеству смертей из-за неправильного питания

Украина попала в первую десятку стран с убийственным питанием 2019-02-25T05:20:00+02:00 Украина По данным ВОЗ, Украина возглавила европейский рейтинг по количеству смертей из-за неправильного питания

Украина попала в первую десятку стран с убийственным питанием. Медики ВОЗ говорят, что жиры с углеводами вытеснили из тарелок украинцев постное мясо, рыбу и овощи. Хотя по калорийности ежедневное меню украинца почти не уступает пище поляка или француза – чуть больше 2 тысяч килокалорий, но его сложно назвать сбалансированным.

Жирные продукты плюс ритм жизни, а мы часто едим на ходу, или днем ​​не едим, а – ночью наверстываем упущенное – вот вам и избыточный вес, и сердечно-сосудистые болезни. И это не только взрослая проблема: сегодня каждый пятый ребенок в стране – с лишним весом, а за последние пять лет количество тучных детей выросло в полтора раза. Что же есть, чтобы выжить?

Неправильное питание – когда приоритет – это быстро и сытно, а не качественно и полезно. Эпидемия неправильного питания поражает украинцев. По данным ВОЗ, Украина возглавила европейский рейтинг по количеству смертей из-за неправильного питания.

"Люди не знают, что такое на самом деле здоровое питание. Считают, что если они едят много мясных продуктов готовых, то это хорошее питание", – говорит Юрий Фломин, врач-невролог, кандидат медицинских наук.

Четыре смерти из десяти – из-за болезней сердца, вызванных неправильным питанием. Это можно было бы предотвратить, если бы украинцы в свои корзины клали меньше, например, различных колбас. Ведь это не только дорого, но и вредно: много соли и канцерогенов, что может привести даже к раку.

Еще одна национальная проблема в рационе – много сладостей. Каждый украинец в среднем их съедает по 15 килограммов каждый год. А это не только гормон счастья, как считают, но и такие дополнительные бонусы как лишний вес и атеросклероз.

Поэтому "кондитерку" советуют заменить фруктами и ягодами. Их как раз в рационе украинцев почти втрое меньше, чем нужно. А ежедневная норма – около трехсот граммов.

Следующее табу – картофель. Особенно – жареный.

"А еще и с хлебом, и мясом. И это все вместе приводит к тому, что очень легкий углевод крахмал встречается с белком и жиром животного происхождения и становится невозможным для переваривания. От этого в организме накапливаются яды и токсины", – объясняет Лариса Бойченко, диетолог.

А в придачу – курение, злоупотребление алкоголем и малоподвижный образ жизни. И как следствие: болезни сердца "молодеют".

"Каждый третий, кому сейчас 25 лет или больше – переносит инсульт", – говорит Юрий Фломин, врач-невролог, кандидат медицинских наук.

Более 80% инсультов можно избежать, если регулярно проходить медосмотры и заниматься профилактикой.

Специалисты советуют больше налегать на овощи. Вместо сковородки, пользоваться мультиваркой. А подсолнечное масло заменить оливковым. Казалось бы – элементарные правила. Так почему же большинство их не выполняет?

Во-первых, нет культуры питания: едим как угодно и когда угодно, смотря телевизор или работая за компьютером.

"К пище нужно относится как к средству для жизни. Она должна нас сделать здоровыми. А не замещать нам нашу скуку", – говорит Лариса Бойченко, диетолог.

Во-вторых, напряженный ритм. Именно на него жалуются те, кто регулярно забывают позавтракать или пообедать. И в течение дня спасается не совсем здоровыми перекусами на ходу, а потом еще и наедаются перед сном.

Кроме этого, еще и постоянные стрессы и недосыпание. А нормальная еда в лучшем случае – раз в неделю.

И даже главное украинское блюдо – это уже деликатес, не все могут себе позволить.

"Например, темпы роста стоимости продуктов питания в 2 раза опережают рост средней пенсии. Тот же самый постный борщ подорожал на 70%. Рост бутерброда – 15% в год", – говорит Алексей Дорошенко, председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Лидия Кирилловна половину пенсии отдает за коммуналку. А на остальные – чуть больше тысячи – особо не пошикуешь.

"Супчик постный, кусочек хлеба, чай и все. Целый день. Позволяю себе яблочки. Потому что они в этом году дешевле", – делится женщина.

Именно низкая цена, а не качество для многих – главный критерий выбора продуктов. И это еще одна проблема.

"Из- за того, что государство уже несколько лет отстранилась вообще от проверок качества и безопасности, сколько ты сейчас не говори людям, что не может сливочное масло стоить 20 или 25 гривен за 200 граммов. А они все равно идут и покупают. Но, простите, у них в кармане ничего другого нет", – говорит эксперт.

Впрочем, диетологи уверяют – даже с минимальным бюджетом – возможно правильно питаться. Если все готовить дома.

"Утром – это обязательно цельно-зерновая каша. Летом, когда очень дешевые овощи и фрукты – можно их заморозить. И, например, каша утром с замороженными ягодами – это не завтрак. Это чистое здоровье. Во второй завтрак обязательно нужно есть фрукты. В обед нужно съесть салат из сырых овощей. Морковь, свекла, капуста. Сельдерей. Корень сельдерея. Тыква. Это недорогие продукты", – говорит диетолог.

Из них можно готовить супы и борщи. Мясо – только варить или запекать. А на ужин – снова салат.

"Например, винегрет. С кусочком белой рыбы. А белая рыба – это не не обязательно дорадо, которая стоит дорого. Это еще есть хек, минтай. И вот приблизительно такой рацион в течении дня сделает человека не только здоровым, он остановит процесс старения", – говорит эксперт.

Реально ли для среднестатистического украинца в Киеве придерживаться такого рациона?

Анатолию – 28. Он – предприниматель. По образованию – инженер. Признается, что не хватает времени на нормальную еду. Потому что работает сразу на двух работах: оформляет техпаспорта на недвижимость и разрабатывает рекламные сайты. График – ненормированный. Весь день – или в офисе, или на деловых встречах.

Как такового обеденного перерыва у мужчины нет. Говорит, что не голодает. Просто в основном это какие-то перекусы. В кулинарию зайти – купить каких-то котлет. Или какую-то булочку с кофе.

Это позволяет экономить время. И в таком режиме – почти каждый день. Поэтому готовить удается крайне редко.

А удается ли публичным людям вести здоровый образ жизни?

Павел Зибров воспевает свою любовь не только к женщине, но и к еде. Звезда отечественного шоу-биза уверен: если бы не карьера артиста – стал бы известным шеф-поваром. Даже мечтает о собственном ресторане.

На еде в семье Зибровых – не экономят. Любимые блюда – салаты.

Артисту уже – за 60, и чувствует себя вдвое моложе. Все – благодаря спорту и правильному питанию. Утром обязательно – стакан воды натощак. На завтрак – хлопья с молоком или яичница. В его рационе – много овощей и фруктов. Ест – по графику. Никаких вредных перекусов, а дорогу к холодильнику ночью – давно забыл. Также обожает блины, драники и вареники, но жена запрещает.

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем добавлять в морковный сок растительное масло. Сайт "Сегодня" также писал, почему полезно пить на ночь "лунное молоко", а также разбирался, можно ли есть после шести вечера.

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