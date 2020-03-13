Украина поставляет на экспорт электромагнитное оружие: подробности и фото

Украина начала поставлять на экспорт электромагнитное оружие, которое может выводить из строя электронику врага. Как сообщает Defense Express, харьковское ООО "Институт электромагнитных исследований" поставило на экспорт уникальные генераторы электромагнитного излучения.
В частности, в декабре 2019 года "Институт электромагнитных исследований" совместно с госпредприятием "Спецтехноэкспорт" успешно реализовали контракт на поставку генераторов электромагнитного излучения в одну из стран-партнеров.
Среди поставленных изделий – генераторы с магнитной изоляцией и источником питания – генератор Маркса, работающие в режиме формирования периодических пакетов импульсов высокого напряжения. Это позволит стране-заказчику существенно продвинуться в разработке и производстве электромагнитного оружия
Сверхмощные импульсные генераторы электромагнитного излучения различных типов, разработанные "Институтом электромагнитных исследований" предназначены для борьбы с БПЛА и другой радиоэлектронной техникой, путем ее облучения электромагнитным импульсом и являются современным нелетальным оружием, действие которого основано на новых физических принципах и может быть отнесена к оружию направленной энергии.
Ранее сообщалось, что "Институт электромагнитных исследований" также занимается разработкой и изготовлением автономных сверхмощных импульсных источников микроволнового излучения, которые предназначенные для установки на ракеты и автономные носители.
Напомним, в США показали первую электромагнитную пушку.
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