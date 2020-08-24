Украина празднует День независимости: фото и видео главных событий в Киеве и регионах

Сегодня не только 29-й День независимости, но еще и 29-й день перемирия на Донбассе

Украина празднует 29-й День независимости. Главные торжества в Киеве пройдут на Софийской и Михайловской площадях с участием первых лиц государства. Сайт "Сегодня" следит за всеми праздничными мероприятиями в центре столицы и в регионах страны в режиме он-лайн.

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Напомним, 24 августа покой украинцев и порядок будут охранять 4,5 тыс. силовиков. На улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника. Ряд центральных улиц перекрыт, общественный транспорт пустили по объездным маршрутам.

09:39 Президент закончил речь, началась церемония награждения.

9:32Компания Google в честь празднования Дня Независимости Украины создала новый дудл. Он содержит изображения подсолнухов, васильков и сине-желтого флага.

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9:31 Как сообщает корреспондент сайта "Сегодня", организаторы праздника немного недоработали – микрофоны дают сильное эхо, и собравшимся на площади плохо слышно речь президента.

9:30Смотрим полное видео поздравления президента.

9:23 Президент начал свою речь с того, что сегодня не только 29-й День независимости, но еще и прошло 29 дней с начала объявления перемирия на Донбассе.

"Год назад я рассказывал о том, как каждое мое утро начинается с смс-сообщения от Генерального штаба Украины. СМС о количестве раненых и погибших за минувшие сутки на педеовий. Цифры бывают разными и только одно сообщение делает утро добрым: раненых – ноль, погибших – ноль. Сегодня 29 день подряд у меня и у всей нашей Украины утро действительно хорошее. Так, перед нами стоит много новых вызовов. Но сегодня 29 дней, как на востоке Украины нет боевых потерь. 29 дней как украинские города и села не хоронят свои героев, 29 дней как не плачут мамы, 29 дней как жена и дети слышат в телефоне "Целую вас, мои родные. Скоро вернусь домой", - сказал президент.

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Также Зеленский отметил, что во время поездки на Донбасс он просил у местных жителей, знают ли они новость о перемирии. Люди ответили: "Мы слышим не новость, мы слышим тишину".

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09:17 Президент на Софийской площади. Во время церемонии поднятия государственного флага военные по традиции салютовали залпами в воздух.

Поднятие государственного флага.

8:51 Первая леди оставила в Facebook пост, посвященный Дню независимости.

"Август. Сладкий, вяжущий, будто мед. Любимый с летних месяцев, так как последний. Детство давно позади, но в сознании все равно пунктиром – красная линия, за которой начинается осень и завершается летнее счастье... И как замечательно, что именно в августе День рождения нашей страны! Мне хочется найти слова, которые описали бы мою любовь к ней... Правда в том, что именно здесь я абсолютно счастлива. Здесь родилась я, родились мои дети. Здесь – моя Родина, моя небо и мое море, и все-все мои августы", – вот так поэтично написала Елена Зеленская в Фейсбуке.

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8:48 В Киеве официальная часть празднования началась с возложения цветов президента Украины Владимира Зеленского и первой леди к Кресту Героев Небесной сотни.

"Уважаемые украинцы! Сегодня, в День Независимости Украины, мы кланяемся подвигу всех наших героев, ради нашей независимости отдали свои жизни за Украину, за ее будущее, за ее свободу", – сказал глава государства.

8:33 У входа на площадь корреспондент сайта "Сегодня" встретил министра здравоохранения Максима Степанова.

Министр здравоохранения Максим Степанов о Дне независимости.

8:21. В парке Шевченко сейчас собираются участники Марша защитников Украины, старт которого планируется на 11.00. Собралось пока около 150 человек. В парк стянута полиция и взрывотехники, а также кинологи с собаками. Мы насчитали пять полицейских собак.

Парк Шевченко. Утро Дня независимости.

Часть Владимирской улицы перекрыта для автомобильного движения, въезд только по пропускам. Вход на Софийскую площадь со стороны Владимирской улицы только по приглашениям, но со стороны улицы Софийской – свободный.

Фото: Игорь Серов

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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