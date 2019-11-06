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Украина предложила ЕС несколько новых инициатив – Кулеба

6 ноября, 04:37

Речь идет о новом дополнении к Соглашению об ассоциации в сфере юстиции, об углублении секторальной интеграции в сфере энергетики и цифровом рынке

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба утверждает, что в рамках заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС Киев выступил с новыми инициативами, которые были положительно встречены европейскими партнерами.

"Мы выступили с несколькими инициативами и удовлетворены тем фактом, что европейские партнеры отнеслись к ним позитивно и высказали готовность над ними работать", – сказал он журналистам в Брюсселе по окончании заседания Комитета.

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В частности, по его словам, речь идет о новом дополнении к Соглашению об ассоциации в сфере юстиции, об углублении секторальной интеграции в сфере энергетики и цифровом рынке. "Мы также предложили ЕС начать официальный диалог в отношении кибербезопасности, изменения климата и подчеркнули, что тема, которую новая Европейская комиссия определила для себя приоритетной – а именно так называемое европейское зеленое соглашение, также важна для Украины, и мы готовы принимать участие в достижении ее целей. Таким образом мы пытаемся сделать повестку дня отношений с ЕС еще более амбициозным, продолжить курс интеграции. Европейская интеграция продолжается и приобретает новую скорость", – заверил Кулеба.

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Кроме того, украинская сторона представила свое "видение децентрализации и европейской интеграции путем создание офисов европейской интеграции во всех регионах Украины".

Напомним, что ранее Кулеба отреагировал на решение Британии по военной миссии в Украине.

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предложения Украина - ЕС децентрализация кибербезопасность Дмитрий Кулеба

Источник: Интерфакс-Украина

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