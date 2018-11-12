Украина предложила США создать межгосударственную платформу для борьбы с наркопреступностью

Правоохранители Украины и США обсудили создание межгосударственной платформы для противодействия наркопреступности. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства по итогам встречи первого заместителя председателя Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина и руководителя офиса Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Минюста США в Варшаве Джейсона Шумахера.

Как отмечается, во время встречи украинская сторона выразила заинтересованность в постоянном присутствии представителя DEA в Украине. Так, американские коллеги при поддержке отдела по правоохранительным вопросам (INL) Посольства США в Украине на протяжении длительного времени оказывают помощь в развитии украинского подразделения, занимающегося противодействием наркопреступности. В частности, речь идет о квалификационном отборе кадров, обучении полицейских с учетом мирового опыта, помощи в материально – техническом плане.

Вячеслав Аброськин выразил благодарность представителям DEA за поддержку и предложил американской стороне шаги дальнейшего сотрудничества.

"Под эгидой Европола мы создали группу, в состав которой вошли шесть стран. Мы напрямую сотрудничаем, обмениваемся оперативной информацией, касающейся транзита наркотиков и деятельности "воров в законе", которые контролируют это направление. И это уже дает результаты. Учитывая, что DEA имеет представителей в 91 стране, создание такой платформы под эгидой DEA, позволило бы нам значительно расширить свое взаимодействие и объединиться в противодействии одном врагу – наркопреступности", - отметил первый заместитель главы Нацполиции.

По словам Аброськина, в рамках этой платформы правоохранители нескольких десятков стран смогут на постоянной основе обмениваться оперативной информацией о деятельности наиболее серьезных наркогруппировок, действующих за пределами только одной страны.

Джейсон Шумахер отметил, что американская сторона заинтересована в таком сотрудничестве.

"Это поможет нам бороться с организованной наркопреступностью. Это то, к чему мы идем. Мы хотим быть частью такого взаимодействия с другими странами и были бы рады представить вам такую платформу", – сообщил Джейсон Шумахер.

Ранее полиция "похвасталась" удачной борьбой с организованной преступностью в Украине.

Также сообщалось, что Украина усиливает правоохранительное сотрудничество с Катаром.