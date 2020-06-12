Украина предоставила политическое убежище политзаключенному из России

Сбежавший в Украину россиянин Сергей Гаврилов, которого на родине преследуют по политическим мотивам, получил статус беженца.
Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook 12 июня.
"Принято решение о предоставлении мне статуса беженца в Украине. У меня не хватает слов, чтобы описать все мысли и чувства, которые меня сейчас переполняют", – признался мужчина.
Он выразил благодарность тем, кто помогал ему получить свободу – родственникам и близким, российским правозащитникам и просто неравнодушным людям, а также украинским адвокатам Алексею Скорбачу и Елене Юркиной, которые помогли ему добиться предоставления политического убежища.
Как сообщили в правозащитной организации "Дом свободной России", решение о предоставлении Гаврилову статуса беженца было принято Государственной миграционной службой Украины в мае после того, как адвокаты доказали, что на родине жизни и здоровью мужчины угрожает серьезная опасность.
Гаврилов является фигурантом так называемого дела "Нового величия", в рамках которого восемь молодых россиян обвинили в экстремизме и планировании государственного переворота в России. Все обвиняемые не признают вину. В октябре прошлого года он снял электронный браслет, сбежал из-под домашнего ареста и сдался украинским пограничникам в Черниговской области.
После этого политзаключенного объявили в розыск на родине и изменили ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу заочно.
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