Украина представлена на модном показе в столице Японии: фото

Шоу проходит с 3 по 5 ноября в Токио

С 3 по 5 ноября в Токио проходит фешншоу в украинском стиле при поддержке посольства Украины в Японии.

Дизайн костюмов создали студенты токийского фешнколеджа "Bunka Fashion College". Событие, на котором представлена одежда, – культурный фестиваль, который проводит учебное заведение. При изготовлении костюмов использовали элементы с украинским орнаментом.

Название коллекции "Buvivian" объединяет два английских слова: "brilliant" ("блестящий") и "vivid" ("красочный").

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Представитель колледжа Масааки Ито отметил, что над созданием костюмов украинской тематики работала команда из трех студентов-дизайнеров, но в целом к изготовлению присоединились более 80 человек. Весь творческий процесс занял примерно полгода.

Второй секретарь посольства Украины в Японии Виолетта Удовик рассказала о том, что колледж ежегодно организует культурный фестиваль. Его посещает более 20 тысяч человек.

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Она отмечает: "За три дня будет проведено 16 показов, поэтому это прекрасная возможность показать украинскую красоту, созданную японскими дизайнерами. Особенность проекта заключается в том, что он является примером настоящего межкультурного сотрудничества между двумя странами".

Отметим, что с 18 по 22 ноября этого года в вузах будет также проведена выставка украинских традиционных костюмов из коллекции Елены Скрипки. Проект реализует посольство Украины в Японии вместе с объединением украинцев в Японии "Краян" и Художественной ассоциацией "Япония-Украина".

Напомним, ранее мы сообщали, что на Каннском кинофестивале знаменитости одели одежду с украинским орнаментом.

Кроме того, 31 августа в "Мыстецком Арсенале" стартовал Ukrainian Fashion Week сезона весна-лето 2020, звездными гостями стали Ольга Фреймут, Катя Осадчая и Алина Паш. Свои модные новинки успели презентовать такие именитые дизайнеры, как Артем Климчук, FROLOV, Кристина Бобкова, Gasanova и другие.

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