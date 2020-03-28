Украина прекратила пассажирское сообщение с Европой: как украинцам вернуться домой

В МИД дали рекомендации украинцам, которые не смогли вернуться на родину

С сегодняшнего дня Украина полностью закрыла пассажирское сообщение через границу в рамках противодействия распространению коронавируса на территории нашей страны. Украинцы могут вернуться на родину только в определенных пунктах пропуска на границе на личном автотранспорте или пешком. В Министерстве иностранных дел дали рекомендации гражданам Украины, которые находятся за границей.

В ведомстве отмечают, что украинцы за границей могут обращаться в консульства или посольства з помощью, например: по решению вопросов просроченных документов, виз, разрешений на пребывание в стране; добраться в соседние с Украиной страны, чтобы оттуда самостоятельно пересечь нашу границу и по многим другим вопросам.

"МИД также обращается ко всем гражданам Украины за границей с просьбой не покупать билеты, даже если они доступны на сайтах авиакомпаний, а рассмотреть возможность продлить свое пребывание в той стране, где есть возможность продлить пребывание", – говорится на сайте ведомства.

Реклама

Также у граждан остается возможность въехать на территорию Украины автомобильным транспортом, где это разрешено. Если вы можете добраться пешком до пунктов пропуска, Госпогранслужба организует пересечение государственной границы транспортом в сотрудничестве с органами местной власти. Для построения маршрута используйте карту Госпогранслужбы с пунктами пропуска на границе.

Если вы взяли билеты, но не можете вернуться в Украину в связи с закрытием границ, за компенсацией обращайтесь к авиакомпании.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 28 марта

В Львовской ОГА сообщили, что на участке границы во Львовской области на двух пунктах пропуска действуют перевозки граждан, которые возвращаются в Украину из Европы:

на ПП "Рава-Русская" – пять автобусов, два микроавтобуса и один автобус ГСЧС;

на ПП "Краковец" – восемь автобусов, два автобуса ГСЧС, четыре микроавтобуса. Кроме того, туда дополнительно направили еще семь автобусов.

Отметим, что за последние сутки украинскую границу на въезд и выезд в общем пересекли почти 49 тысяч человек, из которых более 37 тысяч – это украинцы, вернувшиеся из-за границы.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что основным источником коронавируса в Украине является огромный поток людей на границе. По его словам, люди приезжают в Украину и дальше уже происходит гиперболическое развитие этой болезни. В связи с этим и решили закрыть любое пассажирское сообщение через границу. Также стало известно, что украинцы без теста на коронавирус не смогут попасть в страну.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама