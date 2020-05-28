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Украина преодолела пик эпидемии: ученый дал оптимистический прогноз

28 мая, 17:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В ближайшие две недели эпидемия должна пойти на спад

Украина прошла пик заболеваемости COVID-19 и в ближайшие пару недель ожидается спад эпидемии. Однако смягчения карантинных ограничений могут вызвать новые всплески коронавируса. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАНУ Игорь Бровченко.

Отметим, что только за последние сутки в Украине были сотни новых больных и выздоровевших. При этом он подчеркивает, что в последнее время в Украине фиксируется "определенная тенденция к уменьшению соотношения новых случаев заболевания и выздоровевших" и призывает продолжать соблюдать карантинные ограничения.

"В целом статистические данные отражают оптимистический сценарий развития эпидемии. Прогноз на следующие недели предусматривает медленное угасание эпидемии, хотя существуют риски второй волны COVID-19 при форсированном увеличении социальной активности населения. Мы надеемся, что мы сможем победить эту болезнь. Позитивные прогнозы касаются того случая, когда смягчение карантинных ограничений не сильно отразится на общей ситуации", – сказал Бровченко.

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Также ученый говорит, что Украина прошла фазу т.н. "плато" эпидемии, которая длилась около двух первых недель мая, и уже около 10 дней есть стойкое снижение заболеваемости.

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"Можно сказать, что мы избежали пика, если понимать его как очень резкий стремительный рост. Но мы не избежали его, если говорить о пике как о максимуме. У нас была фаза "плато", она длилась около двух недель, мы фазу "плато" преодолели. С точки зрения математики фаза "плато" и есть пик, когда максимальное количество заболевших. Пик был, и мы его преодолели. Наши прогнозы исходят из того, что такая тенденция будет сохраняться. Мы понимаем, что карантинные меры ослабляются, и эта тенденция может не сохраниться", – сказал заместитель директора института.

Бровченко привел в пример Польшу, где после существенных смягчений карантина в течение двух недель начался небольшой рост заболеваемости. Однако в Украине он прогнозирует в ближайшее время превышение количества выздоровевших над новыми заболевшими.

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"Мы прогнозируем, что если карантинные ограничения несущественно повлияют на характер распространения, то эта тенденция сохранится на последующий период", – резюмировал эксперт.

Отметим, что, несмотря на увеличение количества выздоровевших с COVID-19, в Украине все равно ежедневно прибавляется три-четыре сотни новых заболевших и в среднем с десяток летальных случаев. Врач-инфекционист Владимир Курпита назвал две причины роста показателей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия ученый коронавирус COVID-19

Источник: Интерфакс-Украина

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