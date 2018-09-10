Украина приближается к порогу недоедания
Калорийность питания народа снижается, а основа рациона – вредная
Калорийность питания украинцев уже несколько лет упорно приближается к минимально допустимому уровню, определенному ФАО (структура ООН по борьбе с голодом). В цифрах это – 2500 ккал в сутки. Об этом говорят данные Госстата и результаты исследования Экономического дискуссионного клуба (ЭДК).
Индекс ФАО
За годы независимости индикатор калорийности в Украине снизился на треть. Как разъяснил нам исполнительный директор ЭДК Олег Пендзин, этот показатель является своеобразным "запасом продуктовой прочности" страны.
"Как известно, разные группы населения нуждаются в разном количестве калорий: оно меньше у детей (1200—3000 ккал в сутки), стариков (1600—2600), людей умственного труда (1800—2000 у женщин и 2000—2200 у мужчин) и намного выше у тех, кто тяжело работает физически, — анализирует Пендзин. — Например, шахтеру нужно 4000 ккал в сутки, станочнику или трактористу — 3200—3400, а спортсмену-тяжелоатлету — 8000. Если просуммировать суточную потребность в калориях всех слоев населения и разделить на численность населения, получим индекс ФАО, характеризующий уровень продбезопасности страны. Чем он выше, тем лучше".
По словам Пендзина, то, что этот индекс высок в наиболее развитых странах Европы — 3500—3800 ккал, говорит не о том, что люди там массово переедают, а о том, что, образно говоря, калорийную пищу там ест как шахтер (4000 ккал), так и пенсионер (2000 ккал). Если же средний индекс равен 2700, то недоедает либо шахтер, либо пенсионер, либо оба понемногу.
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Экономист Александр Охрименко полагает, что индекс ФАО для Украины занижен, так как не учитывает продукты, выращенные на приусадебных участках и дачах для личного потребления: это ягоды и фрукты, а также овощи и картофель.
"Не попадает в статистику и мелкая живность: птица, кролики, а ведь это мясо, которое едят во многих семьях, проживающих в сельской местности".
Что едим
Эксперты также оценили качество рациона украинцев. Только по хлебу, овощам и яйцам он соответствует рекомендациям Минздрава, которые основаны на евронормах. По остальным позициям — недобор: 35% по мясу, почти 50% по молочной продукции и рыбе. При этом на 16% больше нормы украинцы "напихиваются" картофелем, восполняя тем самым недостаток в калорийности своего меню.
Отметим, что Украина входит в топ-3 стран Европы с самым низкокалорийным рационом. Впереди только Кипр. Но очевидно, что если украинцы просто едят меньше других, то киприоты выезжают на низкокалорийной средиземноморской еде — овощах, сыре, рыбе. А больше всего калорий в ЕС потребляют в странах, где любят блюда из мяса с картофелем, выпечку.
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Известный врач-диетолог Борис Скачко говорит, что нынешние 140 г мяса в день, которые съедает среднестатистический украинец, это около 30 г чистого белка (40% суточной нормы). Остальное надо дополнять рыбой, яйцами, сыром, творогом, молоком. Но и этих продуктов украинцы недополучают, потому что не хватает денег на полноценное питание. В наших семьях на еду уходит в среднем более половины доходов, в Европе — 12%.
"Картошка — пустая по витаминам, а крахмал и другие углеводы, содержащиеся в ней, могут привести к заболеванию диабетом. Поэтому стоит заменять хлеб и картофель гречкой, рисом, кукурузой и просом", — советует доктор Скачко.
Несбалансированная диета, по его словам, ухудшает иммунитет, снижает работоспособность и сокращает жизнь.
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