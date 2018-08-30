Украина примет участие в новых учениях НАТО
Наши военные снова отправятся в Грузию, где недавно уже участвовали в военных маневрах Альянса
Украина, которая уже участвовала в начале августа в учениях НАТО в Грузии, снова отправит своих военных в эту страну, но уже на другие маневры – Agile Spirit 2018 ("Проворный дух 2018").
Об этом сообщает "Грузия Online".
В грузинском оборонном ведомства сообщили, что учения пройдут с 1 по 11 сентября на территории военной базы в Сенаки на западе Грузии. Они организованы совместно с европейским командованием корпуса морской пехоты США.
В военных маневрах примут участие военные из Грузии, США, Украины, Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Турции, Чехии и Эстонии.
Войска НАТО и их партнеры намерены повысить уровень готовности к совместным военным операциям, а также улучшить оперативные возможности командного звена, планирования операций и их проведения.
Как сообщалось, НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны. В маневрах примут участие более 40 тысяч военнослужащих из 30 государств-членов НАТО, а также союзников Альянса. Только лишь одна Германия направит 8 тысяч солдат, а также около 100 танков и более 2 тысяч единиц транспортных средств.
Напомним, в конце июля в Черном море прошли совместные учения кораблей НАТО и ВМС Украины. Фрегаты отражали атаки быстрых катеров, которые имитировали артиллерийские удары по боевой группе кораблей.
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