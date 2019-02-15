Украина продала конфискованный у России Boeing

Самолет купили на третьих торгах с уценкой

Фото: Samolety.org..

Украина продала конфискованный у России Boeing //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/66f/e93/5c666fe93a33e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/66f/e93/5c666fe93a33e.jpg 2019-02-15T09:50:00+02:00 Украина Самолет купили на третьих торгах с уценкой

Государственное предприятие "СЕТАМ" продало арестованный в 2015 году российский Boeing B 737/524 почти за 18 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции Украины.

"Самолет купили на третьих торгах с уценкой. Он полностью пригодный к полетам после небольшого технического осмотра. Думаю, новый владелец будет более чем доволен. Это уже четвертый самолет в истории СЕТАМ, который мы продали, но именно он является самым большим и самым дорогим", – рассказал генеральный директор предприятия Виктор Вишнев.

В Минюсте отметили, что Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году, но остался в Украине из-за долгов российской компании "Трансаэро" за обслуживание самолетов и стоянку перед Международным аэропортом "Киев" имени Игоря Сикорского.

Напомним, в сентябре 2015 компания была включена в список санкций Украине. Санкции предусматривают блокирование активов и остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, а также "ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины".

Ранее другой конфискованный самолет – Як-40 – бесплатно достался летной академии. Этот лот не продался на и OpenMarket государственный исполнитель вынес на рассмотрение комиссии предложение о безвозмездной передаче имущества.

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