Украина прощается со знаменитым эндокринологом

Врач и ученый Николай Гульчий умер через несколько часов после последней проведенной им операции

Сегодня Украина прощается с одним из лучших врачей мира – от сердечного приступа умер профессор, хирург-эндокринолог Николай Гульчий. Ему было 62 года.

Будучи и врачом, и ученым, он активно развивал отечественную медицину и входил в ТОП-10 эндокринологов мира. Коллеги говорят: он никогда не отказывал пациентам, всегда был открытым. Даже за несколько часов до смерти он в операционной спасал чужие жизни. Сердце остановилось внезапно – после совещания ему стало плохо.

"Он создал центр эндокринологии, он его не просто создал, он его развивал, он сделал новые направления – уникальные, которых раньше не было: это эндокринная гинекология и отделение реабилитации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями после различных эндокринных болезней", – рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Отметим, Гульчий охотно рассказывал об актуальных для Украины проблемах здравоохранения – в частности, он объяснял, что, хотя синтетические сахарозаменители и дешевле сахара, увлекаться ими не стоит.

"Есть ряд препаратов, которые сняты с производства. Это сахарин. Он снят во всех странах, потому что вызывал в эксперименте рак мочевого пузыря. Конечно, пользоваться синтетическими сахарозаменителями не рекомендуется. Потому что все-таки это не природные препараты. Самый хороший препарат – это стевия, который рекомендуют и беременным, и детям", – объяснял Николай Гульчий.

А вот к медицинской реформе эндокринолог в свое время отнесся с опаской – в частности, к тому, что деньги больницам стали выделять не "на койку", а "на пациента".

"Персонал рассчитывается на кровать: если отделение там, например, на 60 коек, то там должно быть два с половиной врача, столько-то медсестер, столько-то санитарок. Если речь идет о сокращении, то тогда надо сокращать и персонал", – указывал в 2016 году Николай Гульчий.