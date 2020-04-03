Украина провела испытание ракетного комплекса "Нептун": видео пуска ракеты

Накануне прошли испытания ракеты "Вильха-М", а теперь военные ударили из ракетного комплекса "Нептун" по мишеням в море. Об этом сообщил в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, выложив видео запусков.

"Очередная хорошая новость. Второе успешное испытание. В акватории Черного моря на полигоне "Алибей" ракетный комплекс "Нептун" успешно поразил плавучие мишени. При этом дальность пусков ракеты "Нептун" составляет до 100 км. Спасибо всему коллективу КБ "Луч". ВСУ будет чем ответить на суше и на море", – написал он.

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Видео: СНБО

Видео: СНБО

Как сообщали новости "Сегодня", испытания крылатых ракет начались еще в 2018 году, и каждый раз они показывали отличные результаты, а стрелять могут почти на 300 км. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет, с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Он может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут. Стоит отметить, что "Нептун" – это целый комплекс различной техники, а не просто ракета. Читайте подробней о характеристиках ракетного комплекса.

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