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  1. Последние новости Украины

Украина провела новые испытания крылатой ракеты: фото

27 апреля, 12:46

Сергей Мартынец

В испытаниях задействовали и самолеты Су-27

Ракетный комплекс "Нептун" провел очередные государственные испытания. На полигоне Алибей в Одесской области осуществили пуск крылатой ракеты Р-360. Соответствующие фото опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

На этот раз летные испытания проводились с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации – самолетов Су-27.

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Напомним, в начале апреля уже проводились испытания крылатой ракеты. Тогда поражали морскую цель с расстояния в 100 км. Смотрите уникальное видео, как "Нептун" попадает в цель в море.

Как сообщали новости "Сегодня", испытания крылатых ракет начались еще в 2018 году, и каждый раз они показывали отличные результаты, а стрелять могут почти на 300 км. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет, с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Он может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут. Стоит отметить, что "Нептун" – это целый комплекс различной техники, а не просто ракета. Читайте подробнее о характеристиках ракетного комплекса.

В конце ноября прошлого года мы писали, что Украина завершила разработку крылатой ракеты.

Видео: defence-ua.com

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испытания нептун крылатая ракета

Источник: Сегодня

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