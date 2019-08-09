Украина пустила в свое воздушное пространство российский самолет: названа причина

Впервые за последние четыре года самолет российских авиакомпаний пролетел над Украиной

Фото: facebook.com/S7Airlines

Российским самолетам запретили летать над Украиной в 2015 году, 7 августа самолету российской авиакомпании "Глобус" Boeing-738 REG –VQBMG, который летел в Москве из Италии, разрешили залететь в украинское воздушное пространство из-за непогоды. Об этом сообщает "Украэрорух".

Отмечается, что данное решение Украэроцентра было принято в связи с обходом самолета активной грозовой деятельности.

Сотрудники Львовского районного диспетчерского центра руководствовались решением Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины (ГАСУ) от 2 декабря 2015 года, законодательными и нормативно-правовыми актами Украины в области авиации и в сфере использования воздушного пространства, придерживаясь стандартов ICAO. Также действия персонала в случае необходимости обхода воздушными судами опасных метеоявлений предусмотрены в соглашении (LоA) между органами обслуживания воздушного движения Украины и Словакии и других соседних стран.

"Мы действовали в рамках международных стандартов и рекомендуемой практики ICAO и решения Совета по безопасности полетов ГАСУ для безопасности воздушного движения и избежания аварийной ситуации во время полета. Для "Украэроруха", как для национального провайдера аэронавигационного обслуживания, безопасность полетов воздушных судов в воздушном пространстве Украины остается в приоритете", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что решением ГАСУ предусмотрено, что даже российским самолетам может предоставляться разрешение на вход в воздушное пространство, если существует метеоугроза.

На снимке – спутниковое изображение в инфракрасном спектре мощной грозовой облачности над Украиной, Польшей и Беларусью в тот день.

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Как сообщали новости "Сегодня", с 25 октября 2015 года прекращено авиасообщение между Украиной и РФ. Таким образом, вступили в силу те санкции, которые были введены в отношении российских авиакомпаний, нарушавших законодательство Украины. В украинском санкционном списке оказались 29 российских авиакомпаний, 27 из которых незаконно осуществляли полеты в оккупированный Крым, и две украинские компании, "национализированные" так называемым "правительством" временно оккупированного Крыма.

В ответ на украинские санкции Росавиация закрыла российское небо для украинских авиакомпаний.

В октябре 2016 года Украина оштрафовала российские авиакомпании на 700 млн грн за полеты в Крым. Как отмечали в Госавиаслужбе, российская сторона не выплатила еще ни одного штрафа.

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