Украина работает с Tesla для получения аппаратов ИВЛ

Посольство Украины в США установило контакт с компанией Tesla, основатель которой Илон Маск предложил обеспечить больницы разных стран аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в США, пишет Укринформ.

"Мы увидели предложение Илона Маска по аппаратам ИВЛ и решили, что не можем ею не воспользоваться. Можем сказать, что контакт с представителями Tesla установлен", – отметили в дипломатическом представительстве.

При этом уточняется, что Tesla имеет много заявителей.

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"Но мы сейчас работаем над тем, чтобы выйти на реальный результат, учитывая динамическую статистику распространения коронавируса в мире", - подчеркнули в пресс-службе.

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Также добавили, что сейчас все посольства Украины ищут дополнительную гуманитарную помощь для отечественных больниц в борьбе с Covid-19: "Это как раз один из тех случаев, когда любая помощь имеет значения, ведь коронавирус – это новый вызов для всех".

Напомним, ранее экс-глава Минздрава Ульяна Супрун обратилась к американскому миллиардеру и бизнесмену, главному исполнительному директору компании Tesla Илону Маску с просьбой передать Украине аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Сейчас Украина договаривается о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких из-за рубежа. Но влади задумались над возможностями организации их производства в стране.

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