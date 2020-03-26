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  1. Последние новости Украины

Украина разработала высокоточные тесты на коронавирус: Пристайко показал фото

26 марта, 11:31

Сергей Мартынец

Тест-система прошла регистрацию, подтверждена ее точность и специфичность на уровне 99,9%

Институт молекулярной биологии разработал ПЦР-тесты на коронвирус и уже готова первая партия в 600 штук. Ранее уже сообщалось, что в Украине даже готовят серийное производство тест-систем. Вице-премьер-министр по европейской интеграции Вадим Пристайко посетил Институт и увидел новую разработку, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По его словам, Институт получил 350 тыс. грн в качестве оплаты работы по созданию и производству украинских тест-систем.

"Посетил Институт, где украинские ученые разработали высокоточную тест-систему для диагностики коронавируса COVID-19. Система уже прошла регистрацию в Украине, изготовлена первая партия из 600 комплектов. Правительство работает над выделением необходимых средств на изготовление нужного количества отечественных тест-систем. Мы не только обеспечим наших врачей необходимым оружием в борьбе с болезнью, но и будем финансировать украинскую науку, которая должна в случае необходимости быстро адаптироваться, если вирус мутирует", – сказал Пристайко.

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Вместе с вице-премьером был и замминистра здравоохранения по вопросам инноваций и науки Юрий Полюхович. По его словам, новая тест-система для диагностики COVID-19 на основе количественной полимеразной реакции (ПЦР) прошла регистрацию, подтверждена ее точность и специфичность на уровне 99,9%. Себестоимость одной реакции на этом тесте – 250 грн, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 грн.

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"Институт может производить гораздо больше тестов, которые сейчас очень нужны Украине. Менее чем за неделю ученые могут сделать наборы на 10 тыс. измерений, а за 10-12 дней – на 50 тыс. Главное, что для этого нужно – деньги. Еще одна проблема: по словам ученых, вирус сильно мутирует. Это также нужно учитывать при изготовлении тест-систем. Институт молекулярной биологии и генетики создал такой тест, в котором можно достаточно быстро учесть процесс мутаций. Ученые гарантируют, что на это нужно только день, тогда как в зарубежных разработках речь идет о неделе", – написал он в Facebook.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украину на днях прибыл самолет ВСУ с тестами и масками из Китая. Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР-диагностики, уже переданы в лаборатории в каждый регион Украины. Экспресс-тесты, а также медицинские маски, направили для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы. В свою очередь в Минздраве рассказали, кто вправе использовать экспресс-тесты на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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тесты коронавирус ПЦР Вадим Пристайко ПЦР-тесты

Источник: Сегодня

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