Украина разрешила вылет пассажирскому самолету во время карантина

Второй месяц тема пандемии и карантина не сходит с лент новостей. Коронавирус сделал, казалось бы, невозможное – приостановил экономику и закрыл границы практически по всему миру. Но иногда происходят удивительные исключения.

Вчера, 29 апреля, в восемь утра из аэропорта Борисполь в аэропорт в Палермо вылетел пассажирский самолет с украинцами на борту. В условиях карантина он получил разрешение покинуть территорию Украины ввиду особых обстоятельств – требовалось доставить в итальянскую клинику на срочную пересадку печени полуторагодовалую Софию Кулинич и ее донора.

О Софии Кулинич из Фастова страна узнала в начале этого года, когда сразу несколько национальных телеканалов рассказали историю маленькой девочки, которая нуждалась в немедленной помощи. Софийка появилась на свет с неправильно сформированными желчными протоками и множеством страшных диагнозов. Врачи сразу же провели поддерживающую операцию по Касаи. Но она не принесла желаемого результата, после непродолжительной стабилизации состояния снова шло ухудшение. Ситуация стала настолько критической, что единственным шансом на спасение ребенка была срочная трансплантация.

Операцию согласились сделать в итальянской клинике ISMETT, однако ее стоимость в 146 000 евро была неподъемной для родных Софии. Семья обратилась сначала к знакомым, а потом попросила помощи у всей Украины. И Украина откликнулась! За два месяца силами волонтеров и просто неравнодушных украинцев было собрано более 100 000 евро. Недостающую сумму для оплаты лечения добавил бизнесмен и меценат Андрей Мацола.

Клиника ISMETT была готова принять маленькую украинку еще в марте, также готовым был донор – Андрей, крестный отец Софии. Но сначала состояние ребенка нужно было стабилизировать, подготовить к транспортировке. Это заняло несколько недель. За это время в Украине ввели карантин. Среди ограничений, вступивших в действие, – отмена пассажирского авиасообщения.

"Был момент, когда у нас начали опускаться руки, трудно было поверить, что единственное, из-за чего мы можем не спасти Софию – это невозможность добраться до клиники, - рассказывает Леся, тетя Софии. - К сожалению, состояние Софийки такое, что мы не можем ждать окончания карантина. Мы очень благодарны всем, кто помог нам собрать средства на эту операцию, а также очень благодарны меценату Андрею Мацоле, который не только добавил сумму, которой нам не хватало на лечение, но и заказал специальный медицинский самолет для Софийки".

Разрешение на вылет медицинского чартера из Украины и необходимые разрешения для приема Софии Кулинич в Италии были получены при содействии Министерства внутренних дел Украины и Министерства иностранных дел Украины соответственно.

"Сегодня, когда наша страна и весь мир борются с пандемией COVID-19, внимание и усилия бизнеса и благотворителей сосредоточены на помощи медикам и инфекционным больницам. Безусловно, эта поддержка очень нужна, мы тоже постоянно помогаем украинским больницам, – рассказывает Екатерина Стефанюк, пресс-секретарь Андрея Мацолы. - Однако рядом с нами есть много людей, проблемы которых возникли еще до пандемии, и они никуда не исчезли, наоборот, эти проблемы обострились, а их решение осложнилось. История Софии как раз такая. Ей помогла вся Украина, а благодаря бизнесмену Андрею Мацоле она сегодня отправляется на спасительную операцию. Мы верим, что в этой истории будет счастливое продолжение. Мы все желаем Софийке скорейшего выздоровления и ждем ее здесь, дома".

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