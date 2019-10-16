Украинка решила математическую загадку века

Марине для разгадки понадобилось всего два года

/ Фото: Pixabay

34-летняя киевлянка Марина Вязовская первой решила математическую загадку, которую ученые со всего мира пытались разгадать в течение 400 лет.

Украинка решила уравнение по размещению в 8- и 24-мерных пространствах бесконечного количества точек, отталкивающихся друг от друга. Марине для разгадки понадобилось всего два года, что стало настоящей сенсацией в мире науки, сообщает UaPost.

Марина Вязовская родилась в Киеве. Там закончила Естественно-научный лицей № 145 и механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Позже поехала учиться в Германию.

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В 2010 году защитила кандидатскую диссертацию в Институте математики НАН Украины, а в 2013 году стала доктором естественных наук в Боннском университете, что в Германии. Кроме этого, Марина является владелицей самой престижной математической награды мира – премии Салема.

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Сейчас ученая проживает в Швейцарии и работает в Швейцарском федеральном технологическом институте.

Напомним, что согласно Указу МОН №1369, с 2021 года тестирование по математике станет обязательным для всех выпускников школ, пту и других учебных заведений.

Когда пройдет в 2020 году пробное тестирование ВНО и как на него зарегистрироваться, читайте в материале "Сегодня".

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