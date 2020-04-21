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  1. Последние новости Украины

"Украина с Тиграном Мартиросяном": гость – Евгений Червоненко

21 апреля, 09:33

Александр Мещерский

Темы программы - будет ли всплеск заболевших после Пасхи и когда ждать послабления карантина

Гостем программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" 21 апреля станет экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

Темы эфира:

  • Коронавирус в Украине и мире: ожидать ли роста количества заболевших после Пасхи, ослабления карантинных мер, ситуация в Европе;
  • Пожары в Зоне отчуждения и Житомирской области: когда локализуют огонь и какие убытки понесет Украина?
  • Банковский закон, сотрудничество с МВФ и перспективы внеочередного заседания Верховной Рады.

Смотрите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".

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Украина 24 Украина с Тиграном Мартиросяном

Источник: Сегодня

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